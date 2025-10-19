19.10.2025
Смотреть онлайн Noorderkempen (W) - Zoersel (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия Ere Divisie. Женщины: Noorderkempen (W) — Zoersel (W), 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Бельгия Ere Divisie. Женщины
Завершен
25:17 25:19 25:22
25:17 25:19 25:22
3 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Zoersel (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Noorderkempen (W) со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 2. Команда Zoersel (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Zoersel (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Noorderkempen (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Zoersel (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Zoersel (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Zoersel (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Noorderkempen (W) — Zoersel (W)
Комментарии к матчу