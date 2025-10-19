Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Noorderkempen (W) - Zoersel (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия Ere Divisie. Женщины: Noorderkempen (W)Zoersel (W), 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Бельгия Ere Divisie. Женщины
Noorderkempen (W)
Завершен
25:17 25:19 25:22
3 : 0
19 октября 2025
Zoersel (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Zoersel (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Noorderkempen (W) со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 2. Команда Zoersel (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Zoersel (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Noorderkempen (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Zoersel (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Zoersel (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Zoersel (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Noorderkempen (W) — Zoersel (W)

Игры 1 тур
19.10
Noorderkempen (W) Noorderkempen (W) Zoersel (W) Zoersel (W)
3
0
25
17
25
19
25
22
Завершен
18.10
NRG VC Geel (W) NRG VC Geel (W) Charleroi (W) Charleroi (W)
-
-
Отменен
12.10
Michelbeke (W) Michelbeke (W) Charleroi (W) Charleroi (W)
1
3
15
25
21
25
25
23
13
25
Завершен
12.10
Oudegem (W) Oudegem (W) Bevo Roeselare (W) Bevo Roeselare (W)
2
3
25
22
25
23
23
25
23
25
12
15
Завершен
11.10
VDK Gent (W) VDK Gent (W) NRG VC Geel (W) NRG VC Geel (W)
0
3
17
25
15
25
18
25
Завершен
11.10
Zoersel (W) Zoersel (W) Tchalou Volley (W) Tchalou Volley (W)
2
3
25
27
27
25
25
14
20
25
9
15
Завершен
11.10
Noorderkempen (W) Noorderkempen (W) Antwerp (W) Antwerp (W)
1
3
25
17
14
25
16
25
21
25
Завершен
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
ХПК ХПК
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
13 Ноября
19:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
13 Ноября
19:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45