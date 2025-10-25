25.10.2025
Смотреть онлайн Воллей Амрисвил - Шенуа Женева 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария НЛА: Воллей Амрисвил — Шенуа Женева, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sports complex Tellenfeld.
МСК, 3 тур, Стадион: Sports complex Tellenfeld
Швейцария НЛА
Завершен
25:20 25:22 25:20
3 : 0
25 октября 2025
Превью матча Воллей Амрисвил — Шенуа Женева
Комментарии к матчу