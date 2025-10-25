Смотреть онлайн ТВ Шёненверд - Лозанна 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария НЛА: ТВ Шёненверд — Лозанна, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Betoncoupe Arena.
21:25 25:20 25:15 25:27 15:13
Превью матча ТВ Шёненверд — Лозанна
Команда ТВ Шёненверд в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.