29.10.2025

Смотреть онлайн HAOK Младост - Мурса 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия - Суперлига: HAOK МладостМурса, 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dom Odbojke Bojan Stranic.

МСК, 2 тур, Стадион: Dom Odbojke Bojan Stranic
Хорватия - Суперлига
HAOK Младост
Завершен
25:19 25:19 23:12
3 : 0
29 октября 2025
Мурса
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда HAOK Младост первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда HAOK Младост первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда HAOK Младост первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда HAOK Младост первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда HAOK Младост со счетом 25-19
Тайм-аут
Сет 2. Команда HAOK Младост первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда HAOK Младост первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда HAOK Младост первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда HAOK Младост первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда HAOK Младост со счетом 25-19
Сет 3. Команда HAOK Младост первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда HAOK Младост первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда HAOK Младост первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда HAOK Младост первая набрала 20 очков

Превью матча HAOK Младост — Мурса

Команда HAOK Младост в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Мурса, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 октября 2025 на поле команды Мурса, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

HAOK Младост
HAOK Младост
Мурса
HAOK Младост
1 победа
0 побед
100%
0%
21.10.2025
Мурса
Мурса
0:3
HAOK Младост
HAOK Младост
Игры 2 тур
29.10
Ровинь Ровинь Центрометал Центрометал
1
3
25
19
19
25
19
25
22
25
Завершен
29.10
HAOK Младост HAOK Младост Мурса Мурса
3
0
25
19
25
19
23
12
Завершен
11.10
Медисинар Трнье Медисинар Трнье МОК Марсония МОК Марсония
3
1
25
22
21
25
25
19
25
23
Завершен
Комментарии к матчу
06:00