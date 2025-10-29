Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Суперлига : HAOK Младост — Мурса , 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dom Odbojke Bojan Stranic .

Превью матча HAOK Младост — Мурса

Команда HAOK Младост в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Мурса, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 октября 2025 на поле команды Мурса, в том матче победу одержали гостьи.