29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Суперлига: Ровинь — Центрометал, 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportska dvorana Valbruna.
МСК, 2 тур, Стадион: Sportska dvorana Valbruna
Хорватия - Суперлига
Завершен
25:19 19:25 19:25 22:25
1 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Центрометал первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ровинь первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ровинь первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ровинь первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ровинь со счетом 25-19
Тайм-аут
Сет 2. Команда Центрометал первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Центрометал первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Центрометал со счетом 19-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Центрометал первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Центрометал первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Центрометал первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Центрометал первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Центрометал со счетом 19-25
Сет 4. Команда Ровинь первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Центрометал первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Центрометал первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Центрометал первая набрала 20 очков
Тайм-аут
