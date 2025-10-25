Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн HAOK Младост - МОК Марсония 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия - Суперлига: HAOK МладостМОК Марсония, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dom Odbojke Bojan Stranic.

МСК, 4 тур, Стадион: Dom Odbojke Bojan Stranic
Хорватия - Суперлига
HAOK Младост
Завершен
25:17 25:21 25:18
3 : 0
25 октября 2025
МОК Марсония
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда HAOK Младост первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда HAOK Младост первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда HAOK Младост первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда HAOK Младост первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда HAOK Младост со счетом 25-17
Сет 2. Команда МОК Марсония первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда HAOK Младост первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда HAOK Младост первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда HAOK Младост первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда HAOK Младост со счетом 25-21
Сет 3. Команда МОК Марсония первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда HAOK Младост первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда HAOK Младост первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда HAOK Младост первая набрала 20 очков

Превью матча HAOK Младост — МОК Марсония

Команда HAOK Младост в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

Игры 4 тур
26.10
Ровинь Ровинь Мурса Мурса
0
3
19
25
20
25
19
25
Завершен
26.10
Центрометал Центрометал ОК Вараждин ОК Вараждин
2
3
19
25
23
25
25
23
25
15
17
19
Завершен
26.10
MOK Dinamo Zagreb MOK Dinamo Zagreb Сисак Сисак
3
0
25
22
25
22
25
23
Завершен
25.10
HAOK Младост HAOK Младост МОК Марсония МОК Марсония
3
0
25
17
25
21
25
18
Завершен
