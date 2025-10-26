26.10.2025
Смотреть онлайн Ровинь - Мурса 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Суперлига: Ровинь — Мурса, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportska dvorana Valbruna.
МСК, 4 тур, Стадион: Sportska dvorana Valbruna
Хорватия - Суперлига
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ровинь первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Мурса первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Мурса первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мурса первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Мурса со счетом 19-25
Сет 2. Команда Мурса первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ровинь первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Мурса первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Мурса первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Мурса со счетом 20-25
Сет 3. Команда Мурса первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мурса первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мурса первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Мурса первая набрала 20 очков
Превью матча Ровинь — Мурса
Комментарии к матчу