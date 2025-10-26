Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Denso (W) - Hisamitsu Springs (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: Denso (W)Hisamitsu Springs (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Nishio City General Gymnasium.

МСК, 1 тур, Стадион: Nishio City General Gymnasium
СВ.Лига Японии - Женщины
Denso (W)
Завершен
18:25 21:25 26:28
0 : 3
26 октября 2025
Hisamitsu Springs (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Hisamitsu Springs (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Hisamitsu Springs (W) со счетом 21-25
Сет 3. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Denso (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Denso (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Denso (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Denso (W) — Hisamitsu Springs (W)

Команда Denso (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Hisamitsu Springs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Denso (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Denso (W)
Denso (W)
Hisamitsu Springs (W)
Denso (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
25.10.2025
Denso (W)
Denso (W)
0:3
Hisamitsu Springs (W)
Hisamitsu Springs (W)
Обзор
Игры 1 тур
23.11
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
2
21
25
25
18
25
21
24
26
16
14
Завершен
23.11
Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
2
3
25
22
19
25
13
25
25
22
10
15
Завершен
23.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Denso (W) Denso (W)
0
3
20
25
18
25
22
25
Завершен
23.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
23
25
21
25
25
13
27
29
Завершен
23.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
0
3
21
25
11
25
21
25
Завершен
22.11
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
20
25
16
25
19
Завершен
22.11
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
2
25
23
16
25
20
25
25
22
15
13
Завершен
22.11
Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
0
3
17
25
16
25
21
25
Завершен
22.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Denso (W) Denso (W)
0
3
19
25
19
25
18
25
Завершен
22.11
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
3
0
25
22
25
23
25
18
Завершен
22.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
0
25
15
25
17
25
15
Завершен
21.11
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
11
25
20
25
14
Завершен
15.11
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
1
26
28
25
22
25
16
25
21
Завершен
15.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
0
3
31
33
23
25
19
25
Завершен
15.11
Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
0
3
23
25
14
25
12
25
Завершен
15.11
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
1
3
18
25
25
17
21
25
17
25
Завершен
15.11
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
0
25
23
25
22
25
16
Завершен
15.11
Denso (W) Denso (W) Ageo Medics (W) Ageo Medics (W)
2
3
25
23
25
15
24
26
20
25
12
15
Завершен
15.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
1
3
25
15
22
25
24
26
21
25
Завершен
09.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
21
25
25
18
19
25
21
25
Завершен
09.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
1
25
22
28
26
20
25
25
14
Завершен
09.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
2
3
22
25
25
23
25
18
22
25
21
23
Завершен
09.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
1
25
17
20
25
25
23
25
19
Завершен
09.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
21
25
20
25
Завершен
09.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
0
25
17
32
30
25
21
Завершен
09.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
26
24
25
23
25
14
Завершен
08.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
3
2
18
25
25
15
25
23
22
25
15
11
Завершен
08.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
0
3
20
25
24
26
24
26
Завершен
08.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
0
25
21
28
26
25
18
Завершен
08.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
1
3
21
25
23
25
25
17
19
25
Завершен
08.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
23
25
20
25
18
Завершен
08.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
2
3
20
25
25
18
20
25
26
24
10
15
Завершен
08.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
2
22
25
17
25
25
20
25
16
15
10
Завершен
01.11
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Ageo Medics (W) Ageo Medics (W)
1
3
25
23
17
25
20
25
19
25
Завершен
01.11
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
0
3
18
25
20
25
22
25
Завершен
01.11
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
21
25
17
25
Завершен
01.11
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
13
25
19
25
Завершен
01.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
28
30
36
34
25
23
25
21
Завершен
01.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
19
25
18
25
22
Завершен
01.11
Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
1
3
15
25
20
25
25
23
14
25
Завершен
26.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
18
25
21
25
26
28
Завершен
25.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
22
25
17
25
25
18
26
24
19
17
Завершен
25.10
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
14
25
22
25
15
Завершен
25.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
21
25
22
17
25
25
20
Завершен
25.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
22
25
18
25
Завершен
24.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
25
23
25
23
21
25
17
25
15
13
Завершен
19.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
0
3
27
29
20
25
24
26
Завершен
19.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
21
25
21
25
16
Завершен
19.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
3
1
25
20
25
11
22
25
25
20
Завершен
19.10
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
25
22
19
25
25
22
25
16
Завершен
19.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
15
25
23
25
Завершен
19.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
2
3
21
25
19
25
26
24
25
21
10
15
Завершен
19.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
15
25
15
25
20
Завершен
18.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
27
25
16
25
31
33
19
25
Завершен
18.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
1
3
25
21
23
25
26
28
20
25
Завершен
18.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
1
20
25
25
18
25
23
25
21
Завершен
18.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
20
25
17
25
22
25
Завершен
18.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
20
25
21
25
14
Завершен
13.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
3
1
21
25
25
15
25
18
25
22
Завершен
12.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
1
3
31
29
19
25
25
27
21
25
Завершен
12.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
22
18
25
25
17
25
19
Завершен
12.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
20
25
22
25
20
Завершен
12.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
18
25
14
25
25
14
20
25
Завершен
12.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
27
25
25
22
25
20
Завершен
11.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
2
3
25
17
26
28
25
23
22
25
11
15
Завершен
11.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
25
22
18
25
15
25
17
25
Завершен
11.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
18
25
22
25
23
Завершен
11.10
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
21
25
20
25
17
Завершен
11.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
21
25
17
25
22
Завершен
10.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
19
25
25
21
21
25
10
25
Завершен
