Смотреть онлайн Denso (W) - Hisamitsu Springs (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: Denso (W) — Hisamitsu Springs (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Nishio City General Gymnasium.
18:25 21:25 26:28
Превью матча Denso (W) — Hisamitsu Springs (W)
Команда Denso (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Hisamitsu Springs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Denso (W), в том матче победу одержали гостьи.