Превью матча Denso (W) — Hisamitsu Springs (W)

Команда Denso (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Hisamitsu Springs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Denso (W), в том матче победу одержали гостьи.