Превью матча Denso (W) — Hisamitsu Springs (W)

Команда Denso (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Hisamitsu Springs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Denso (W), в том матче победу одержали гостьи.