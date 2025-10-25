Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Denso (W) - Hisamitsu Springs (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СВ.Лига Японии - Женщины: Denso (W)Hisamitsu Springs (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Nishio City General Gymnasium.

МСК, 1 тур, Стадион: Nishio City General Gymnasium
СВ.Лига Японии - Женщины
Denso (W)
Завершен
20:25 22:25 18:25
0 : 3
25 октября 2025
Hisamitsu Springs (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Denso (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Hisamitsu Springs (W) со счетом 20-25
Сет 2. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Denso (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Hisamitsu Springs (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Hisamitsu Springs (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Denso (W) — Hisamitsu Springs (W)

Команда Denso (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Hisamitsu Springs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Denso (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Denso (W)
Denso (W)
Hisamitsu Springs (W)
Denso (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Denso (W)
Denso (W)
0:3
Hisamitsu Springs (W)
Hisamitsu Springs (W)
Обзор
Игры 1 тур
09.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
21
25
25
18
19
25
21
25
Завершен
09.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
1
25
22
28
26
20
25
25
14
Завершен
09.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
2
3
22
25
25
23
25
18
22
25
21
23
Завершен
09.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
1
25
17
20
25
25
23
25
19
Завершен
09.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
21
25
20
25
Завершен
09.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
0
25
17
32
30
25
21
Завершен
09.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
26
24
25
23
25
14
Завершен
08.11
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
3
2
18
25
25
15
25
23
22
25
15
11
Завершен
08.11
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
0
3
20
25
24
26
24
26
Завершен
08.11
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
3
0
25
21
28
26
25
18
Завершен
08.11
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
1
3
21
25
23
25
25
17
19
25
Завершен
08.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
23
25
20
25
18
Завершен
08.11
Denso (W) Denso (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
2
3
20
25
25
18
20
25
26
24
10
15
Завершен
08.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
3
2
22
25
17
25
25
20
25
16
15
10
Завершен
01.11
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Ageo Medics (W) Ageo Medics (W)
1
3
25
23
17
25
20
25
19
25
Завершен
01.11
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
0
3
18
25
20
25
22
25
Завершен
01.11
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
21
25
17
25
Завершен
01.11
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
13
25
19
25
Завершен
01.11
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
28
30
36
34
25
23
25
21
Завершен
01.11
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
19
25
18
25
22
Завершен
01.11
Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
1
3
15
25
20
25
25
23
14
25
Завершен
26.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
18
25
21
25
26
28
Завершен
25.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
22
25
17
25
25
18
26
24
19
17
Завершен
25.10
Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
14
25
22
25
15
Завершен
25.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
21
25
22
17
25
25
20
Завершен
25.10
Denso (W) Denso (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
0
3
20
25
22
25
18
25
Завершен
24.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W)
3
2
25
23
25
23
21
25
17
25
15
13
Завершен
19.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
0
3
27
29
20
25
24
26
Завершен
19.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
0
25
21
25
21
25
16
Завершен
19.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
3
1
25
20
25
11
22
25
25
20
Завершен
19.10
Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W) Denso (W) Denso (W)
3
1
25
22
19
25
25
22
25
16
Завершен
19.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
22
25
15
25
23
25
Завершен
19.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W)
2
3
21
25
19
25
26
24
25
21
10
15
Завершен
19.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
15
25
15
25
20
Завершен
18.10
Toray Arrows (W) Toray Arrows (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
27
25
16
25
31
33
19
25
Завершен
18.10
Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W) Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W)
1
3
25
21
23
25
26
28
20
25
Завершен
18.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W)
3
1
20
25
25
18
25
23
25
21
Завершен
18.10
Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W) NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W)
0
3
20
25
17
25
22
25
Завершен
18.10
PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
20
25
21
25
14
Завершен
13.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
3
1
21
25
25
15
25
18
25
22
Завершен
12.10
Queenseis Kariya (W) Queenseis Kariya (W) Gunma Bank Green Wings (W) Gunma Bank Green Wings (W)
1
3
31
29
19
25
25
27
21
25
Завершен
12.10
Ageo Medics (W) Ageo Medics (W) PFU Blue Cats (W) PFU Blue Cats (W)
3
1
25
22
18
25
25
17
25
19
Завершен
12.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
20
25
22
25
20
Завершен
12.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
18
25
14
25
25
14
20
25
Завершен
12.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
27
25
25
22
25
20
Завершен
11.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
2
3
25
17
26
28
25
23
22
25
11
15
Завершен
11.10
Aranmare Yamagata (W) Aranmare Yamagata (W) Hitachi Rivale (W) Hitachi Rivale (W)
1
3
25
22
18
25
15
25
17
25
Завершен
11.10
NEC Red Rockets (W) NEC Red Rockets (W) Hisamitsu Springs (W) Hisamitsu Springs (W)
3
0
25
18
25
22
25
23
Завершен
11.10
Kurobe Aqua Fairies (W) Kurobe Aqua Fairies (W) Okayama Seagulls (W) Okayama Seagulls (W)
3
0
25
21
25
20
25
17
Завершен
11.10
Denso (W) Denso (W) Toray Arrows (W) Toray Arrows (W)
3
0
25
21
25
17
25
22
Завершен
10.10
Osaka Marvelous (W) Osaka Marvelous (W) Himeji Victorina (W) Himeji Victorina (W)
1
3
19
25
25
21
21
25
10
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
Эдмонтон Эдмонтон
Коламбус Коламбус
14 Ноября
03:07
Вашингтон Вашингтон
Флорида Флорида
14 Ноября
03:07
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00