21.08.2025
США - Таиланд (21) 21.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U21 World Championship, 13-16 Placement matches: США — Таиланд (21), 1 тур . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
U21 World Championship, 13-16 Placement matches
Завершен
25:20 25:15 25:19
3 : 0
21 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда США первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда США первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда США первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда США первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда США со счетом 25-20
Сет 2. Команда Таиланд (21) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда США первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда США первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда США первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда США со счетом 25-15
Сет 3. Команда США первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда США первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда США первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда США первая набрала 20 очков
