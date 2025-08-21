Фрибет 15000₽
21.08.2025

Смотреть онлайн Болгария - Куба 21.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U21 World Championship, 13-16 Placement matches: БолгарияКуба, 1 тур . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
U21 World Championship, 13-16 Placement matches
Болгария
Завершен
25:16 17:25 23:25 21:25
1 : 3
21 августа 2025
Куба
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Болгария первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Болгария первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Болгария первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Болгария первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Болгария со счетом 25-16
Сет 2. Команда Куба первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Куба первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Куба первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Куба первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Куба со счетом 17-25
Сет 3. Команда Болгария первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Куба первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Куба первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Куба первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Куба со счетом 23-25
Сет 4. Команда Куба первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Куба первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Куба первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Куба первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей

Превью матча Болгария — Куба

Комментарии к матчу
