21.08.2025
Смотреть онлайн Болгария - Куба 21.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U21 World Championship, 13-16 Placement matches: Болгария — Куба, 1 тур . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
U21 World Championship, 13-16 Placement matches
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Болгария первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Болгария первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Болгария первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Болгария первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Болгария со счетом 25-16
Сет 2. Команда Куба первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Куба первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Куба первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Куба первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Куба со счетом 17-25
Сет 3. Команда Болгария первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Куба первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Куба первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Куба первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Куба со счетом 23-25
Сет 4. Команда Куба первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Куба первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Куба первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Куба первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
