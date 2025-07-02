02.07.2025
Смотреть онлайн Депортиво Зюдамерика - Estudiantil Porteño 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Депортиво Зюдамерика — Estudiantil Porteño . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
18:25 25:22 20:25 27:25 5:15
2 : 3
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Estudiantil Porteno со счетом 18-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 25-22
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Estudiantil Porteno со счетом 20-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 27-25
Тайм-аут
Сет 5. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 15 очков
Превью матча Депортиво Зюдамерика — Estudiantil Porteño
История последних встреч
Депортиво Зюдамерика
Estudiantil Porteño
1 победа
0 побед
100%
0%
13.08.2025
Депортиво Зюдамерика
3:2
Estudiantil Porteño
