13.08.2025
Депортиво Зюдамерика - Estudiantil Porteño 13.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Депортиво Зюдамерика — Estudiantil Porteño . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
25:19 26:28 28:26 15:25 17:15
3 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 25-19
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Estudiantil Porteno со счетом 26-28
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 28-26
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Estudiantil Porteno со счетом 15-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Превью матча Депортиво Зюдамерика — Estudiantil Porteño
