30.06.2025
Смотреть онлайн Hebraica Y Macabi J - КБПС С 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Apertura Primera: Hebraica Y Macabi J — КБПС С . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Uruguay Apertura Primera
Завершен
25:11 25:27 25:15 22:25 13:15
2 : 3
30 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Hebraica Y Macabi J со счетом 25-11
Сет 2. Команда КБПС С первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда КБПС С со счетом 25-27
Сет 3. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Hebraica Y Macabi J со счетом 25-15
Сет 4. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда КБПС С первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда КБПС С первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда КБПС С со счетом 22-25
Сет 5. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда КБПС С первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда КБПС С первая набрала 15 очков
Превью матча Hebraica Y Macabi J — КБПС С
История последних встреч
Hebraica Y Macabi J
КБПС С
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Hebraica Y Macabi J
2:3
КБПС С
