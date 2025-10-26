Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Hebraica Y Macabi J - КБПС С 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Clausura A: Hebraica Y Macabi JКБПС С . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Uruguay Clausura A
Hebraica Y Macabi J
Завершен
19:25 25:11 25:21 17:25 11:15
2 : 3
26 октября 2025
КБПС С
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда КБПС С со счетом 19-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Hebraica Y Macabi J со счетом 25-11
Сет 3. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Hebraica Y Macabi J со счетом 25-21
Сет 4. Команда КБПС С первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда КБПС С первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда КБПС С первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда КБПС С первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда КБПС С со счетом 17-25
Сет 5. Команда КБПС С первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда КБПС С первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда КБПС С первая набрала 15 очков

Превью матча Hebraica Y Macabi J — КБПС С

Команда Hebraica Y Macabi J в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда КБПС С, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Hebraica Y Macabi J, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Hebraica Y Macabi J
Hebraica Y Macabi J
КБПС С
Hebraica Y Macabi J
0 побед
1 победа
0%
100%
30.06.2025
Hebraica Y Macabi J
Hebraica Y Macabi J
2:3
КБПС С
КБПС С
