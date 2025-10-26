Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Clausura A : Hebraica Y Macabi J — КБПС С . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Hebraica Y Macabi J — КБПС С

Команда Hebraica Y Macabi J в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда КБПС С, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Hebraica Y Macabi J, в том матче победу одержали гостьи.