Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Clausura A: Hebraica Y Macabi J — КБПС С . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
19:25 25:11 25:21 17:25 11:15
Превью матча Hebraica Y Macabi J — КБПС С
Команда Hebraica Y Macabi J в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда КБПС С, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Hebraica Y Macabi J, в том матче победу одержали гостьи.