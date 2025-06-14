Сет 1. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 25-18
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Австралия - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Австралия - Женщины со счетом 21-25
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 25-23
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Австралия - Женщины со счетом 23-25
Сет 5. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Австралия - Женщины первая набрала 15 очков