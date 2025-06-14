Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Гонконг, Китай - Австралия - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AVC Cup Women: Гонконг, КитайАвстралия - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

МСК
AVC Cup Women
Гонконг, Китай
Завершен
25:18 21:25 25:23 23:25 8:15
2 : 3
14 июня 2025
Австралия - Женщины
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 25-18
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Австралия - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Австралия - Женщины со счетом 21-25
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 25-23
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Австралия - Женщины со счетом 23-25
Сет 5. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Австралия - Женщины первая набрала 15 очков

Превью матча Гонконг, Китай — Австралия - Женщины

Команда Гонконг, Китай в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Австралия - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.

