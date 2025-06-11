Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Австралия - Женщины - Гонконг, Китай 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AVC Cup Women: Австралия - ЖенщиныГонконг, Китай . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
AVC Cup Women
Австралия - Женщины
Завершен
20:25 19:25 25:18 25:18 14:16
2 : 3
11 июня 2025
Гонконг, Китай
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 20-25
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 19-25
Сет 3. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Австралия - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Австралия - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Австралия - Женщины со счетом 25-18
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Австралия - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Австралия - Женщины со счетом 25-18
Сет 5. Команда Австралия - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Гонконг, Китай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков

Превью матча Австралия - Женщины — Гонконг, Китай

Команда Австралия - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Гонконг, Китай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Гонконг, Китай, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Австралия - Женщины
Австралия - Женщины
Гонконг, Китай
Австралия - Женщины
1 победа
0 побед
100%
0%
14.06.2025
Гонконг, Китай
Гонконг, Китай
2:3
Австралия - Женщины
Австралия - Женщины
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
