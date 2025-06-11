Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AVC Cup Women : Австралия - Женщины — Гонконг, Китай . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Австралия - Женщины — Гонконг, Китай

Команда Австралия - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Гонконг, Китай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Гонконг, Китай, в том матче победу одержали гостьи.