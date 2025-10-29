29.10.2025
Смотреть онлайн Александр Блокс - Билли Харрис 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bratislava: Александр Блокс — Билли Харрис, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Bratislava
Завершен
(6:1, 6:1)
(6:1, 6:1)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Блокс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Александр Блокс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Блокс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Билли Харрис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Александр Блокс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александр Блокс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Блокс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Александр Блокс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Александр Блокс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Александр Блокс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Блокс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Билли Харрис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Блокс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Александр Блокс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
89%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
