29.10.2025
Смотреть онлайн Маккензи МакДоналд - Крис Родеш 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bratislava: Маккензи МакДоналд — Крис Родеш, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Bratislava
Завершен
(6:7, 7:5, 5:6)
(6:7, 7:5, 5:6)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Крис Родеш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Маккензи МакДоналд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Крис Родеш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Крис Родеш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Маккензи МакДоналд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Маккензи МакДоналд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Крис Родеш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 35 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 36 - Крис Родеш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
19
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
69%
67%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
Игры 1/8 финала
30.10
2
0
7
5
6
3
Завершен
30.10
2
0
6
2
6
4
Завершен
30.10
2
0
6
2
7
5
Завершен
30.10
0
2
2
6
2
6
Завершен
29.10
1
2
6
7
7
5
5
6
Завершен
29.10
2
0
6
1
6
1
Завершен
29.10
2
0
6
2
6
4
Завершен
12.06
0
2
3
6
2
6
Завершен
12.06
2
0
6
2
7
5
Завершен
12.06
2
0
7
6
6
1
Завершен
12.06
2
0
6
3
6
2
Завершен
12.06
2
0
7
6
6
3
Завершен
12.06
0
2
6
7
3
6
Завершен
12.06
0
2
3
6
4
6
Завершен
12.06
2
1
1
6
6
3
6
4
Завершен
Комментарии к матчу