29.10.2025
Смотреть онлайн Юттана Чароенфон - Kunanan Pantaratorn 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Юттана Чароенфон — Kunanan Pantaratorn . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kunanan Pantaratorn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kunanan Pantaratorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Kunanan Pantaratorn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kunanan Pantaratorn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kunanan Pantaratorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kunanan Pantaratorn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kunanan Pantaratorn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Kunanan Pantaratorn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Kunanan Pantaratorn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Юттана Чароенфон
Kunanan Pantaratorn
1 победа
0 побед
100%
0%
20.08.2025
Kunanan Pantaratorn
0:2
Юттана Чароенфон
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
4
9
Выигрыш первой подачи
63%
73%
Реализация брейк - пойнтов
44%
21%
