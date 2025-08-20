20.08.2025
Смотреть онлайн Kunanan Pantaratorn - Юттана Чароенфон 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Kunanan Pantaratorn — Юттана Чароенфон . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(0:6, 2:6)
(0:6, 2:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kunanan Pantaratorn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kunanan Pantaratorn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Kunanan Pantaratorn
Юттана Чароенфон
0 побед
1 победа
0%
100%
29.10.2025
Юттана Чароенфон
2:0
Kunanan Pantaratorn
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
59%
63%
Реализация брейк - пойнтов
0%
83%
Комментарии к матчу