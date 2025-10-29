29.10.2025
Смотреть онлайн Тирапат Хантивирават - КриттинKrittin Коайкул 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Тирапат Хантивирават — КриттинKrittin Коайкул . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:07 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тирапат Хантивирават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Тирапат Хантивирават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Тирапат Хантивирават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Тирапат Хантивирават
КриттинKrittin Коайкул
0 побед
1 победа
0%
100%
18.08.2025
КриттинKrittin Коайкул
2:0
Тирапат Хантивирават
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
10
0
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
80%
Комментарии к матчу