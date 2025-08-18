18.08.2025
Смотреть онлайн КриттинKrittin Коайкул - Тирапат Хантивирават 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: КриттинKrittin Коайкул — Тирапат Хантивирават . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тирапат Хантивирават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
КриттинKrittin Коайкул
Тирапат Хантивирават
1 победа
0 побед
100%
0%
29.10.2025
Тирапат Хантивирават
0:2
КриттинKrittin Коайкул
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
83%
41%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
