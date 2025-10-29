Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Appleton/Tang - Feng/Liang 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгWTA Гонконг - пары: Appleton/TangFeng/Liang, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
WTA Гонконг - пары
Appleton/Tang
Завершен
(7:6, 2:6, 8:10)
1 : 2
29 октября 2025
Feng/Liang
История последних встреч

Appleton/Tang
Appleton/Tang
Feng/Liang
Appleton/Tang
0 побед
1 победа
0%
100%
29.10.2025
Appleton/Tang
Appleton/Tang
1:1
Feng/Liang
Feng/Liang
Обзор
Игры 1/8 финала
29.10
Hozumi/Wu Hozumi/Wu Гонконг Чонг Э / Вонг Х
1
2
6
4
3
6
5
10
Завершен
29.10
Galfi/Lamens Galfi/Lamens Gibson/Inglis Gibson/Inglis
0
2
3
6
3
6
Завершен
29.10
Appleton/Tang Appleton/Tang Feng/Liang Feng/Liang
1
2
7
6
2
6
8
10
Завершен
28.10
Колб М / Колб Н Колб М / Колб Н Янь С / Ван Ц Янь С / Ван Ц
0
2
0
6
0
6
Завершен
27.10
Ма Ш / Чжан К Ма Ш / Чжан К Ванг С / Ю С Ванг С / Ю С
-
-
Отменен
27.10
Rakhimova/Sasnovich Rakhimova/Sasnovich Chan/Eala Chan/Eala
2
1
3
6
6
1
10
7
Завершен
Комментарии к матчу
