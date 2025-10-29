29.10.2025
Смотреть онлайн Appleton/Tang - Feng/Liang 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг - пары: Appleton/Tang — Feng/Liang, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
WTA Гонконг - пары
Завершен
(7:6, 2:6, 8:10)
1 : 2
29 октября 2025
История последних встреч
Appleton/Tang
Feng/Liang
0 побед
1 победа
0%
100%
29.10.2025
Appleton/Tang
1:1
Feng/Liang
Комментарии к матчу