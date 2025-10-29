29.10.2025
Смотреть онлайн Appleton/Tang - Feng/Liang 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — WTA Гонконг - пары: Appleton/Tang — Feng/Liang . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
WTA Гонконг - пары
Завершен
(7:6, 2:6, 0:0)
1 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Appleton/Tang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Feng/Liang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Appleton/Tang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Feng/Liang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Feng/Liang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Feng/Liang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Appleton/Tang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Appleton/Tang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Feng/Liang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Appleton/Tang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Feng/Liang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Appleton/Tang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Appleton/Tang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Appleton/Tang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Feng/Liang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Feng/Liang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Feng/Liang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Feng/Liang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Feng/Liang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Feng/Liang - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Appleton/Tang
Feng/Liang
0 побед
1 победа
0%
100%
29.10.2025
Appleton/Tang
1:2
Feng/Liang
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
54%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
75%
Комментарии к матчу