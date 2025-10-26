26.10.2025
Смотреть онлайн Возуко Мдлулва - Addison Yang Comiskey 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Возуко Мдлулва — Addison Yang Comiskey . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
26 октября 2025
История последних встреч
Возуко Мдлулва
Addison Yang Comiskey
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Возуко Мдлулва
1:2
Addison Yang Comiskey
Комментарии к матчу