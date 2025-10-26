26.10.2025
Смотреть онлайн Возуко Мдлулва - Addison Yang Comiskey 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Возуко Мдлулва — Addison Yang Comiskey . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:40 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato
Завершен
(1:6, 6:3, 4:6)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Возуко Мдлулва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Addison Yang Comiskey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Addison Yang Comiskey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Addison Yang Comiskey - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Addison Yang Comiskey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Addison Yang Comiskey - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Addison Yang Comiskey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Addison Yang Comiskey - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Возуко Мдлулва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Возуко Мдлулва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Возуко Мдлулва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Addison Yang Comiskey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Addison Yang Comiskey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Возуко Мдлулва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Возуко Мдлулва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Возуко Мдлулва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Возуко Мдлулва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Addison Yang Comiskey - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Addison Yang Comiskey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Возуко Мдлулва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Addison Yang Comiskey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Addison Yang Comiskey - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Addison Yang Comiskey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Возуко Мдлулва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Возуко Мдлулва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Addison Yang Comiskey - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
19
5
Выигрыш первой подачи
59%
74%
Реализация брейк - пойнтов
71%
54%
