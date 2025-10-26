26.10.2025
Смотреть онлайн Мелоди Коллард - Нацухо Аракава 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Мелоди Коллард — Нацухо Аракава . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:08 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(4:6, 7:6, 6:4)
2 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Нацухо Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Нацухо Аракава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Мелоди Коллард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Мелоди Коллард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Мелоди Коллард
Нацухо Аракава
1 победа
0 побед
100%
0%
19.10.2025
Нацухо Аракава
0:2
Мелоди Коллард
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
76%
67%
Реализация брейк - пойнтов
11%
14%
Комментарии к матчу