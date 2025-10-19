19.10.2025
Смотреть онлайн Нацухо Аракава - Мелоди Коллард 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Нацухо Аракава — Мелоди Коллард . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мелоди Коллард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Нацухо Аракава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Нацухо Аракава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мелоди Коллард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мелоди Коллард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мелоди Коллард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Нацухо Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мелоди Коллард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Нацухо Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мелоди Коллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Мелоди Коллард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Нацухо Аракава
Мелоди Коллард
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Мелоди Коллард
2:1
Нацухо Аракава
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
57%
63%
Реализация брейк - пойнтов
25%
38%
