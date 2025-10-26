26.10.2025
Смотреть онлайн Saray Yli-Piipari - Элис Отис 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Saray Yli-Piipari — Элис Отис, --- . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:10 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 06.
МСК, ---, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 06
UTR Pro Knoxville Women
Неявка команды
(Победитель: Элис Отис)
(Победитель: Элис Отис)
- : -
26 октября 2025
Комментарии к матчу