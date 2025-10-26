26.10.2025
Смотреть онлайн Ivet Prat Badosa - Tatum Buffington 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Ivet Prat Badosa — Tatum Buffington, --- . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 06.
МСК, ---, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 06
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tatum Buffington - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tatum Buffington - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Tatum Buffington - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ivet Prat Badosa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Tatum Buffington - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tatum Buffington - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Tatum Buffington - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Tatum Buffington - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Tatum Buffington - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Tatum Buffington - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ivet Prat Badosa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Tatum Buffington - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ivet Prat Badosa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ivet Prat Badosa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Tatum Buffington - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ivet Prat Badosa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Tatum Buffington - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
50%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
