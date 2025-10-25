Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Abigail Haile - Cookie Jarvis-Tredgett 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Abigail HaileCookie Jarvis-Tredgett, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 1/2 финала
UTR Pro Newport Beach Women
Abigail Haile
Неявка команды
(Победитель: Cookie Jarvis-Tredgett)
- : -
25 октября 2025
Cookie Jarvis-Tredgett
Игры 1/2 финала
07.11
Япония Kaya Rand Канада Cookie Jarvis-Tredgett
-
-
Отменен
07.11
США Amy Lee США Lauren Littell
-
-
Отменен
07.11
Ирландия Anna Cherico США Lauren Littell
-
-
Отказ
07.11
США Savannah Schmitz Канада Cookie Jarvis-Tredgett
1
2
6
6
3
3
5
5
Завершен
07.11
США Raegan Farm США Anqi Mei
2
1
2
2
6
6
7
7
Завершен
07.11
США Елена Чжао США Madeline Cleary
2
0
6
6
6
6
Завершен
07.11
США Abigail Haile Бразилия Эдуарда Пиай
1
2
6
6
3
3
3
3
Завершен
07.11
Veronika Miroshnichenko Veronika Miroshnichenko США Ж Мирелес
2
0
6
0
6
2
Завершен
07.11
США Anya Arora США Maria Aytoyan
0
2
1
1
2
2
Завершен
07.11
Россия Элина Неплий США Mingyue Deng
2
0
6
6
6
6
Завершен
Комментарии к матчу
