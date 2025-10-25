Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Сельма Стефания Кадар - Матильда Магрини 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Сельма Стефания КадарМатильда Магрини, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.

МСК, 1/2 финала, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Сельма Стефания Кадар
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
25 октября 2025
Матильда Магрини
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Матильда Магрини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Матильда Магрини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Матильда Магрини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Матильда Магрини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матильда Магрини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Матильда Магрини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
60%
53%
Реализация брейк - пойнтов
33%
30%
Игры 1/2 финала
07.11
Япония Kaya Rand Канада Cookie Jarvis-Tredgett
-
-
Отменен
07.11
США Amy Lee США Lauren Littell
-
-
Отменен
07.11
Ирландия Anna Cherico США Lauren Littell
-
-
Отказ
07.11
США Savannah Schmitz Канада Cookie Jarvis-Tredgett
1
2
6
6
3
3
5
5
Завершен
07.11
США Raegan Farm США Anqi Mei
2
1
2
2
6
6
7
7
Завершен
07.11
США Елена Чжао США Madeline Cleary
2
0
6
6
6
6
Завершен
07.11
США Abigail Haile Бразилия Эдуарда Пиай
1
2
6
6
3
3
3
3
Завершен
07.11
Veronika Miroshnichenko Veronika Miroshnichenko США Ж Мирелес
2
0
6
0
6
2
Завершен
07.11
США Anya Arora США Maria Aytoyan
0
2
1
1
2
2
Завершен
07.11
Россия Элина Неплий США Mingyue Deng
2
0
6
6
6
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
Металлург Металлург
Адмирал Адмирал
22 Ноября
14:30
Алавес Алавес
Сельта Виго Сельта Виго
22 Ноября
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA