25.10.2025
Сельма Стефания Кадар - Матильда Магрини
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Сельма Стефания Кадар — Матильда Магрини, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Матильда Магрини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Матильда Магрини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Матильда Магрини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Матильда Магрини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матильда Магрини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Матильда Магрини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сельма Стефания Кадар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сельма Стефания Кадар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
60%
53%
Реализация брейк - пойнтов
33%
30%
Комментарии к матчу