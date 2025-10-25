Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Тим Хегер - Тван Ван Зийл 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Match Series: Тим ХегерТван Ван Зийл, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 14:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.

МСК, Финал, Корт: Court 6
UTR Pro Match Series
Тим Хегер
Отказ
(Победитель: Тван Ван Зийл)
- : -
25 октября 2025
Тван Ван Зийл
История последних встреч

Тим Хегер
Тим Хегер
Тван Ван Зийл
Тим Хегер
0 побед
1 победа
0%
100%
21.09.2025
Тван Ван Зийл
Тван Ван Зийл
2:0
Тим Хегер
Тим Хегер
Обзор
Игры Финал
25.10
Англия Cian McDonnell Нидерланды Stijn Hofman
-
-
Неявка команды
25.10
Германия Тим Хегер Нидерланды Тван Ван Зийл
-
-
Отказ
25.10
Кюрасао Эйдан Гомез Осорио Нидерланды Bas Bouwman
2
0
7
5
6
1
Завершен
25.10
Германия Марсель Желински Германия Юстин Шлагетер
2
0
7
5
6
0
Завершен
24.10
Германия Henri Haupt Нидерланды James Pikkaart
0
2
2
6
4
6
Завершен
18.10
Германия Марсель Желински Германия Юстин Шлагетер
-
-
Отменен
18.10
Босния и Герцеговина Justin Ilic Нидерланды Сил Холлеманс
0
2
4
6
1
6
Завершен
18.10
Польша Dawid Wisniewski Дания Николай Катич
0
2
5
7
3
6
Завершен
18.10
Литва Юстас Траинаускас Германия Тим Хегер
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
