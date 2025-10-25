25.10.2025
Смотреть онлайн Марсель Желински - Юстин Шлагетер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Match Series: Марсель Желински — Юстин Шлагетер, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, Финал, Корт: Court 5
UTR Pro Match Series
Завершен
(7:5, 6:0)
2 : 0
25 октября 2025
