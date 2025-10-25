Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Марсель Желински - Юстин Шлагетер 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Match Series: Марсель ЖелинскиЮстин Шлагетер, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.

МСК, Финал, Корт: Court 5
UTR Pro Match Series
Марсель Желински
Завершен
(7:5, 6:0)
2 : 0
25 октября 2025
Юстин Шлагетер
История последних встреч

Марсель Желински
Марсель Желински
Юстин Шлагетер
Марсель Желински
0 побед
2 побед
0%
100%
26.09.2025
Юстин Шлагетер
Юстин Шлагетер
2:0
Марсель Желински
Марсель Желински
Обзор
19.09.2025
Марсель Желински
Марсель Желински
0:2
Юстин Шлагетер
Юстин Шлагетер
Обзор
Игры Финал
25.10
Англия Cian McDonnell Нидерланды Stijn Hofman
-
-
Неявка команды
25.10
Германия Тим Хегер Нидерланды Тван Ван Зийл
-
-
Отказ
25.10
Кюрасао Эйдан Гомез Осорио Нидерланды Bas Bouwman
2
0
7
5
6
1
Завершен
25.10
Германия Марсель Желински Германия Юстин Шлагетер
2
0
7
5
6
0
Завершен
24.10
Германия Henri Haupt Нидерланды James Pikkaart
0
2
2
6
4
6
Завершен
18.10
Германия Марсель Желински Германия Юстин Шлагетер
-
-
Отменен
18.10
Босния и Герцеговина Justin Ilic Нидерланды Сил Холлеманс
0
2
4
6
1
6
Завершен
18.10
Польша Dawid Wisniewski Дания Николай Катич
0
2
5
7
3
6
Завершен
18.10
Литва Юстас Траинаускас Германия Тим Хегер
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
