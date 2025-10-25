Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Линда Носкова - Елена Рыбакина 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияWTA Токио: Линда НосковаЕлена Рыбакина, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.

МСК, 1/2 финала, Корт: CENTER COURT
WTA Токио
Линда Носкова
Неявка команды
(Победитель: Линда Носкова)
0 : 0
25 октября 2025
Елена Рыбакина
История последних встреч

Линда Носкова
Линда Носкова
Елена Рыбакина
Линда Носкова
0 побед
1 победа
0%
100%
09.10.2025
Линда Носкова
Линда Носкова
0:2
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
Обзор
Игры 1/2 финала
25.10
Швейцария Белинда Бенчич США София Кенин
2
1
7
6
3
6
6
2
Завершен
25.10
Чехия Линда Носкова Казахстан Елена Рыбакина
0
0
0
0
Неявка команды
Комментарии к матчу
