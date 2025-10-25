25.10.2025
Смотреть онлайн Линда Носкова - Елена Рыбакина 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — WTA Токио: Линда Носкова — Елена Рыбакина, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.
МСК, 1/2 финала, Корт: CENTER COURT
WTA Токио
Неявка команды
(Победитель: Линда Носкова)
0 : 0
25 октября 2025
История последних встреч
Линда Носкова
Елена Рыбакина
0 побед
1 победа
0%
100%
09.10.2025
Линда Носкова
0:2
Елена Рыбакина
Игры 1/2 финала
