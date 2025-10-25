25.10.2025
Смотреть онлайн Белинда Бенчич - София Кенин 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — WTA Токио: Белинда Бенчич — София Кенин, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.
МСК, 1/2 финала, Корт: CENTER COURT
WTA Токио
Завершен
(7:6, 3:6, 6:2)
2 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - София Кенин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - София Кенин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - София Кенин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - София Кенин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Белинда Бенчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - София Кенин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Белинда Бенчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Белинда Бенчич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
10
2
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
73%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
29%
