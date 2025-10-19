Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Чунь Хсинь Тсенг - Джонас Форейтек 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brest, France: Чунь Хсинь ТсенгДжонас Форейтек, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 15:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Brest, France
Чунь Хсинь Тсенг
Отменен
(-:-)
- : -
19 октября 2025
Джонас Форейтек
Игры Квалификационный Раунд 1
19.10
Англия Артур Фери Франция Артур Реймон
2
0
6
3
6
1
Завершен
19.10
Англия Стюарт Паркер Словакия Норберт Гомбос
0
2
1
6
4
6
Завершен
19.10
Тайвань (Китай) Чунь Хсинь Тсенг Чехия Джонас Форейтек
-
-
Отменен
19.10
Испания Давид Хорда Санчис Франция Лилиан Мармусэз
2
0
7
5
6
1
Завершен
19.10
США Колтон Смит Франция Эван Фурнесс
2
1
6
3
6
7
6
1
Завершен
19.10
Франция Лоран Локоли Франция Клемен Табур
0
2
3
6
6
7
Завершен
19.10
Литва Рикардас Беранкис Россия Алексей Ватутин
0
2
4
6
6
7
Завершен
19.10
Португалия Джейми Фариа Франция Constantin Bittoun Kouzmine
2
0
6
2
6
2
Завершен
19.10
Франция Артур Букуйе Франция Лео Ракилье
0
0
0
0
Неявка команды
19.10
Франция Артур Боннауд Литва Эдас Бутвилас
0
2
0
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
