13.08.2025
Смотреть онлайн Марко Трунгеллити - Rodrigo Pacheco Mendez 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Cancun: Марко Трунгеллити — Rodrigo Pacheco Mendez, 1/16 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:41 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/16 финала, Корт: Grandstand
Challenger Cancun
(1:2)
- : -
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rodrigo Pacheco Mendez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Rodrigo Pacheco Mendez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Марко Трунгеллити - взял свою подачу со счетом 40-40
