13.08.2025
Смотреть онлайн Янник Ханфманн - Ян-Леннард Страфф 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Cancun: Янник Ханфманн — Ян-Леннард Страфф, 1/16 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/16 финала, Корт: Grandstand
Challenger Cancun
Завершен
(3:6, 7:5, 6:1)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ян-Леннард Страфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ян-Леннард Страфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ян-Леннард Страфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
12
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
70%
82%
Реализация брейк - пойнтов
40%
25%
