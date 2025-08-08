Смотреть онлайн Колтон Смит - Фабиан Марожан 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Цинциннати: Колтон Смит — Фабиан Марожан, 1/64 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.