08.08.2025
Смотреть онлайн Колтон Смит - Фабиан Марожан 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Цинциннати: Колтон Смит — Фабиан Марожан, 1/64 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/64 финала, Корт: Court 3
ATP Цинциннати
Завершен
(1:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Колтон Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Фабиан Марожан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Фабиан Марожан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Фабиан Марожан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Колтон Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Колтон Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Колтон Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Колтон Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Колтон Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Колтон Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Колтон Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Колтон Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Колтон Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Фабиан Марожан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Колтон Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Фабиан Марожан - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
72%
77%
Реализация брейк - пойнтов
14%
27%
Комментарии к матчу