Смотреть онлайн Корентин Мутет - Маккензи МакДоналд 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Цинциннати: Корентин Мутет — Маккензи МакДоналд, 1/64 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/64 финала, Корт: Center Court
ATP Цинциннати
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Маккензи МакДоналд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Маккензи МакДоналд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Маккензи МакДоналд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
8
3
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
72%
58%
Реализация брейк - пойнтов
80%
29%
Комментарии к матчу