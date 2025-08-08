08.08.2025
Смотреть онлайн Кинг/Уифроу - Kiger/Seggerman 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Chicago MD: Кинг/Уифроу — Kiger/Seggerman, 1/4 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени и пройдет на корте C.
МСК, 1/4 финала, Корт: C
Challenger Chicago MD
Завершен
(6:7, 2:6)
(6:7, 2:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kiger/Seggerman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Кинг/Уифроу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кинг/Уифроу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кинг/Уифроу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Kiger/Seggerman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Kiger/Seggerman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кинг/Уифроу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kiger/Seggerman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кинг/Уифроу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kiger/Seggerman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кинг/Уифроу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Kiger/Seggerman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Kiger/Seggerman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kiger/Seggerman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Kiger/Seggerman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Кинг/Уифроу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kiger/Seggerman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кинг/Уифроу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Kiger/Seggerman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Kiger/Seggerman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
61%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
Комментарии к матчу