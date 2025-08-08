08.08.2025
Смотреть онлайн Winegar/Zheng - Хсу/Хуанг 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Chicago MD: Winegar/Zheng — Хсу/Хуанг, 1/4 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте C.
МСК, 1/4 финала, Корт: C
Challenger Chicago MD
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Winegar/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Winegar/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Winegar/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Winegar/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Winegar/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
79%
73%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
