Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Winegar/Zheng - Хсу/Хуанг 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Chicago MD: Winegar/ZhengХсу/Хуанг, 1/4 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте C.

МСК, 1/4 финала, Корт: C
Challenger Chicago MD
Winegar/Zheng
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
08 августа 2025
Хсу/Хуанг
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Winegar/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Winegar/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Winegar/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Winegar/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Winegar/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Winegar/Zheng - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
79%
73%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
4 Февраля
23:45
OG OG
Natus Vincere Natus Vincere
4 Февраля
23:30
FaZe FaZe
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
4 Февраля
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA