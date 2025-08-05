05.08.2025
Смотреть онлайн Зденек Колар - Жомбор Пирос 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Корденонс: Зденек Колар — Жомбор Пирос, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:25 по московскому времени и пройдет на корте Serena Maniva CC.
МСК, 1/16 финала, Корт: Serena Maniva CC
Челленджер Корденонс
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Жомбор Пирос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Жомбор Пирос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Жомбор Пирос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Жомбор Пирос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Жомбор Пирос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Жомбор Пирос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Жомбор Пирос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Жомбор Пирос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Жомбор Пирос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Жомбор Пирос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Жомбор Пирос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Жомбор Пирос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Жомбор Пирос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Жомбор Пирос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
68%
54%
Реализация брейк - пойнтов
38%
62%
