05.08.2025
Смотреть онлайн Николас Кикер - Juan Carlos Prado Angelo 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Корденонс: Николас Кикер — Juan Carlos Prado Angelo, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Ct Serena Wines 1881.
МСК, 1/16 финала, Корт: Ct Serena Wines 1881
Челленджер Корденонс
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
69%
42%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
Комментарии к матчу