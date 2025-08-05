05.08.2025
Смотреть онлайн Romboli/Smith - Gonzalez/Андрес Молтени 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто - пары: Romboli/Smith — Gonzalez/Андрес Молтени, 1/4 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени и пройдет на корте Motorola razr Grandstand Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Motorola razr Grandstand Court
ATP Торонто - пары
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Gonzalez/Андрес Молтени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Romboli/Smith - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Romboli/Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Romboli/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Romboli/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Romboli/Smith - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Romboli/Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Gonzalez/Андрес Молтени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Romboli/Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Romboli/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Romboli/Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Gonzalez/Андрес Молтени - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Gonzalez/Андрес Молтени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Romboli/Smith
Gonzalez/Андрес Молтени
0 побед
1 победа
0%
100%
28.10.2025
Romboli/Smith
1:2
Gonzalez/Андрес Молтени
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
69%
77%
Реализация брейк - пойнтов
25%
43%
