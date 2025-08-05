Текстовая трансляция

Гейм 1 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Arevalo/Pavic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Arevalo/Pavic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0