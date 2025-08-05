05.08.2025
Смотреть онлайн Arevalo/Pavic - Сэлисбери Д / Нил Скупски 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто - пары: Arevalo/Pavic — Сэлисбери Д / Нил Скупски, 1/4 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Motorola razr Grandstand Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Motorola razr Grandstand Court
ATP Торонто - пары
Завершен
(7:6, 4:6, 8:10)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Arevalo/Pavic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Arevalo/Pavic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Arevalo/Pavic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
8
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
76%
84%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу