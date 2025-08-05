Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Виктория Мбоко - Джессика Бузас Манейро 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаWTA Монреаль: Виктория МбокоДжессика Бузас Манейро, 1/4 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/4 финала, Корт: Court Central
WTA Монреаль
Виктория Мбоко
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
05 августа 2025
Джессика Бузас Манейро
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Виктория Мбоко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Виктория Мбоко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
68%
59%
Реализация брейк - пойнтов
56%
40%
