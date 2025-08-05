Смотреть онлайн Виктория Мбоко - Джессика Бузас Манейро 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Виктория Мбоко — Джессика Бузас Манейро, 1/4 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.