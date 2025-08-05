05.08.2025
Смотреть онлайн Марта Костюк - Елена Рыбакина 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Марта Костюк — Елена Рыбакина, 1/4 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court Central
WTA Монреаль
Отказ
(Победитель: Елена Рыбакина)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Марта Костюк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марта Костюк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
70%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
30%
